موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-2020، ما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

أحمد جمال

يفتح ملعب لوكوموتيف أبوابه لاستضافة مباراة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2019-20، وذلك يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 9 ربيع الأول 1441 هجريًا.

استطاع البيانكونيري أن يُحقق الفوز على لوكوموتيف في الجولة السابقة بهدفين دون رد على استاد يوفنتوس، بعدما انتصر في الجولة الثانية على بايرن ليفر كوزن بثلاثية نظيفة، بعد أن تعادل في الجولة الأولى خارج الديار أمام أتلتيكو مدريد، ليتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر انتصر لوكوموتيف موسكو على بايرن ليفركوزن بشكل مفاجئ في الجولة الأولى وعلى استاد باي أرينا، قبل أن يلتقي مع أتلتيكو مدريد ويُهزم بهدفين دون رد، ومن ثم تتكرر الهزيمة بنفس النتيجة في مباراة يوفنتوس، ليحتل المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

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موعد مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة لوكوموتيف موسكو - يوفنتوس ملعب لوكوموتيف الأربعاء 6 نوفمبر 2019،

9 ربيع الأول 1441،

19:55 مصر، 20:55 السعودية رؤوف جباروف beIN SPORTS HD 4

الغيابات والتشكيل المتوقع ليوفنتوس

سيغيب عن يوفنتوس في مباراة لوكوموتيف موسكو 3 لاعبين بداعي الإصابة، هم ماتيا دي شيليو والنجم جيورجيو كيليني والجناح الطائر دوجلاس كوستا، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

سيبدأ ساري بالبولندي تشيزني في حراسة المرمى، وأمامه الثلاثي ساندرو ودي ليخت وبونوتشي بجانب لاعب مانشستر سيتي السابق، وسيتواجد في الوسط ثلاثة لاعبين هم خضيرة وماتويدي وبيانيتش، أما كريستيانو رونالدو فسيقود الهجوم رفقة هيجواين وكوادرادو.

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التشكيل | 4-3-3

فويتشيك تشيزني

أليكس ساندرو - ماثييس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - دانيلو

بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - سامي خضيرة

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - خوان كوادرادو

الغيابات والتشكيل المتوقع للوكوموتيف موسكو

لن يغيب أي لاعب عن لوكوموتيف موسكو بسبب الإصابة، كما لن يغيب أي لاعب بسبب الإيقاف، وستكون جميع الخيارات مُتاحة أمام المدرب يوري سيمين.

سيبدأ سيمين بالطريقة المُفضله لديه وهي طريقة (4-1-4-1) والاعتماد على جويليرمي ماريناتو في حراسة المرمى، وأمامه كل من فيدران تشورلوكا وبينيديكت هوفيديس في قلب الدفاع، والاعتماد على موريلو سيركويرا في خط الوسط الدفاعي، بينما يقود الهجوم المهاجم فيودور سمولوف.

التشكيل | 4-2-3-1