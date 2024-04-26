موعد مباراة نيو انجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نيو إنجلاند وإنتر ميامي في الجولة الحادية عشر من الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحل الفريق ضيفًا على نيو انجلاند ريفولوشن في الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري الأمريكي في 2024.

وواصل إنتر ميامي، تربعه على صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي، بعد الفوز في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارته.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة نيو انجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو موعد مباراة نيو انجلاند وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

موعد مباراة نيو انجلاند وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 هو الأحد 28 أبريل 2024 على ملعب جيليت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيو انجلاند وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2024 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، حيث لم تعلن أي شبكة عربية حتى الآن عن حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

ولكن يمكن متابعة مباريات فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب نيو انجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي الأحد 28 أبريل 2024

2:30 مصر والسعودية Apple TV+ جيليت

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد نيو انجلاند في الدوري الأمريكي 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو المباراة بالتشكيل التالي:-