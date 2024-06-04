تعرف. على موعد مباراة نيبال والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب الإماراتي مباراة هامة ضد نظيره النيبالي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر.

ويدخل "الأبيض" المباراة في صدارة مجموعته المكونة من الأردن والبحرين ونيبال، والتي حقق فيها رفاق خالد عيسى العلامة الكاملة حتى الآن.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نيبال والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة نيبال والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة نيبال والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب "الأمير محمد بن فهد".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر وقطر والسعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيبال والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة نيبال والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الشارقة الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق نيبال - الإمارات الخميس 6 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية، 20:0 الإمارات الشارقة الرياضية الأمير محمد بن فهد عبدالحميد الجسمي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإماراتي أمام نيبال في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

من المتوقع أن يدخل المدرب ماركيز لوبيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

خالد عيسى

خليفة الحمادي - خالد الهاشمي - زايد سلطان - بدر ناصر

يحيى نادر - عبدالله حمد - طحنون الزعابي

كايو كانيدو - يحيى الغساني - فابيو دي ليما