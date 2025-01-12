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MP_nottingham forest vs liverpool(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نوتينجهام فورست، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، على ملعب سيتي جراوند.

ليفربول، يدخل المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات في الدوري، بعد التعادل الأخير مع مانشستر يونايتد، بهدفين لكل فريق لمواصلة الانفراد بصدارة البريميرليج، كما تريد كتيبة المدرب سلوت، الثأر من نوتينجهام، بعد الفوز بالدور الأول بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يقدم نوتينجهام موسمًا استثنائيًا وسلسلة انتصارات متتالية، سيحاول مواصلتها، للاقتراب أكثر من القمة والاستمرار في المنافسة على الوصافة مع آرسنال.

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ويحتل ليفربول، صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يأتي نوتينجهام في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، الثلاثاء 14 يناير 2025، على ملعب سيتي جراوند.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
نوتينجهام فورست - ليفربولالثلاثاء 14 يناير 2025،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVسيتي جراوندحفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3
حراسة المرمىأليسون بيكر
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جاريل كوانساه - ترينت آلكساندر آرنولد
خط الوسطأليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح

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