موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نوتينجهام فورست، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، على ملعب سيتي جراوند.

ليفربول، يدخل المباراة بهدف استعادة نغمة الانتصارات في الدوري، بعد التعادل الأخير مع مانشستر يونايتد، بهدفين لكل فريق لمواصلة الانفراد بصدارة البريميرليج، كما تريد كتيبة المدرب سلوت، الثأر من نوتينجهام، بعد الفوز بالدور الأول بهدف دون رد.

على الجانب الآخر، يقدم نوتينجهام موسمًا استثنائيًا وسلسلة انتصارات متتالية، سيحاول مواصلتها، للاقتراب أكثر من القمة والاستمرار في المنافسة على الوصافة مع آرسنال.

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ويحتل ليفربول، صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام إيفرتون، بينما يأتي نوتينجهام في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 2024-2025، الثلاثاء 14 يناير 2025، على ملعب سيتي جراوند.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ونوتينجهام في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق نوتينجهام فورست - ليفربول الثلاثاء 14 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV سيتي جراوند حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع لليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-