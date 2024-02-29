موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستمر ليفربول، متصدر البريمييرليج، في القتال لأجل الحفاظ على تواجده في القمة حينما يحل ضيفًا على نوتينجهام فورست في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

ليفربول رفض الخسارة أمام لوتون وقلب الطاولة ليحول تأخره بهدف لفوز برباعية، كما حقق لقب كأس كارباو بالتغلب على تشيلسي بهدف نظيف.

ويحتل الريدز المركز الأول برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة نوتينجهام فورست وليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو السبت 2 مارس 2024، على ملعب سيتي جراوند.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نوتينجهام فورست و ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023-2024

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة beIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

ولهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب نوتينجهام فورست - ليفربول السبت 2 مارس 2024،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV سيتي جراوند

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي على أن يتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء