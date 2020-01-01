موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري البورسعيدي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرض على موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري البورسعيدي في دور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية 2020، وماهو التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة؟



يستعد نادي المصري البورسعيدي لمباراة العودة أمام نادي نهضة بركان في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية يوم 8 مارس 2020 ميلادياً، الموافق 13 رجب 1440 هجرياً بعدما انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 2/2.

ويأمل الفريق البورسعيدي أن يحصل على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ليُحقق المفاجأة التي يتمناها جماهير بعد مشوار جيد للفريق خلال دور المجموعات نجح فيه بالحصول على المركز الثاني خلف نادي بيراميدز المصري برصيد 10 نقطة.

بينما فريق نهضة بركان يعتبر من أقوى فرق البطولة المُرشح بقوة للوصول إلى النهائي مرة أخرى بعد بطولة الكونفدراليه 2019 التي خسرها أمام الزمالك في النهائي بركلات الترجيح، حيثُ نجح في تصدر مجموعته في البطولة الحالية رغم صعوبتها برصيد 11 نقطة.

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الجدير بالذكر أن السلطات المغربية قد أعلنت بشكل رسمي أن المباراة ستقام بدون جماهير خوفاً من انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد خلال الفترة الأخيرة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة..

موعد مباراة نهضة بركان ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة نهضة بركان - المصري الملعب البلدي ببركان الأربعاء 8 مارس 2020،

13 رجب 1441،

22:00 السعودية، 21:00 مصر Bein sports HD1

التشكيل المتوقع لنهضة بركان

من المتوقع أن يدخل المدير الفني طارق السكتيوي المباراة دون أي مُخاطرة منذ البداية حتى لا يخطف المنافس هدفاً يؤثر على فريقه خاصة في غياب الحضور الجماهيري، اقرب خطة تكتيكية سيعتمد عليها المدرب ستكون طريقة 4/3/3 بإختلاف الواجبات الخاصة بلاعبي الوسط فيها، حيثُ سيكون هناك دور دفاعي للاعب صانع الألعاب أمين القيس لتتحول الطريقة في الحالة الدفاعية إلى 4/4/2 ثم يعتمد على المرتدات بعد ذلك مستغلاً سرعات محسن ياجور.

التشكيل المتوقع| 4/3/3

زهير العروبي

عمر النمساوي- إيسوفو دايو- إسماعيل مقدم- محمد عزيز

بكري الهلالي - العربي ناجي - زكريا حدراف

حمدي لعشير - أمين القيس - محسن ياجور

التشكيل المتوقع للمصري البورسعيدي

يُفكر كثيراً المدير الفني طارق العشري في الأسلوب المناسب للدخول إلى هذه المباراة التي يحتاج فيها لإحراز هدف من أجل إرباك الخصم في طريقة اللعب، المدرب المصري يعتمد في أفكاره على الكرة الثانية من خلال الكرات الطويلة والإلتحامات الهوائية التي سيكون أساس اللعب عليها من خلال المهاجم الفلسطيني محمود وادي، ثم توزيع اللعب على جانبي الملعب ويعتبر أكثر لاعبي المصري خطورة هو أحمد ياسر.