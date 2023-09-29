موعد مباراة الهلال القادمة في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة أمام ناساجي مازاندران في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على ناساجي مازاندران، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وأسفرت القرعة عن وقوع الهلال في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب ناساجي مازاندران الإيراني، مومباي سيتي الهندي، ونافباخور الأوزبكي.

وسقط الهلال، في فخ التعادل في الجولة الأولى أمام نافباخور، بهدف لمثله وسيطمح لخطف نقاط المباراة كاملة واعتلاء ترتيب المجموعة، بينما يريد ناساجي، مواصلة انتصاراته بعد الفوز على مومباي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، نتعرف معًا على موعد مباراة ناساجي مازاندران والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ناساجي مازاندران والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة ناساجي مازاندران والهلال، في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، هو الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، على استاد آزادي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ناساجي مازاندران والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.