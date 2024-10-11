موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل المنتخب المصري، ضيفه ثقيلًا على موريتانيا، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

الفراعنة بقيادة حسام حسن، يتصدرون ترتيب المجموعة، وسيعمل المنتخب المصري على حسم بطاقة التأهل إلى البطولة الإفريقية، بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والانفراد بصدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، يدخل المرابطون المباراة بمعنويات مرتفعة، بهدف الخروج بنتيجة إيجابية أمام مصر، للحفاظ على حظوظهم في التأهل للبطولة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة موريتانيا ومصر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة..

ما موعد مباراة موريتانيا ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة موريتانيا ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، على ملعب شيخا ولد بيديا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة موريتانيا ومصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس .

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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