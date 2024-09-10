تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

يستضيف منتخب مصر، نظيره الموريتاني، في ملعب القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب حسام حسن المباراة وعينهم على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى الفراعنة التتويج بها.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وموريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الإثنين 7 أكتوبر 2024، على ملعب القاهرة الدولي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس .

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