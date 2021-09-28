موعد مباراة مصر وليبيريا الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا الودية، والتي تقام في إطار استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا وما هي القنوات الناقلة؟

يستضيف ستاد برج العرب مباراة منتخب مصر الأولى تحت قيادة كارلوس كيروش المدرب الجديد، والتي ستكون ودية ضد منتخب ليبيريا للوقوف على حالة الفريق.

خاض المنتخب المصري مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022، كانت الأولى ضد أنجولا وانتهت بفوز الفراعنة بهدفٍ دون رد، والثانية كانت ضد الجابون وانتهت بالتعادل، وهي التي تسببت فيرحيل المدرب السابق حسام البدري.

سيواجه منتخب مصر منتخب ليبيا في التوقف الدولي في أكتوبر 2021 في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال، ويحتاج للفوز بهما لضمان التأهل للدور التالي.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي، نتعرف على موعد مباراة مصر وليبيريا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة مصر وليبيريا؟

موعد مباراة مصر وليبيريا هو يوم الخميس 30 سبتمبر 2021، وتقام في ستاد برج العرب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيريا؟

ستذاع مباراة مصر وليبيريا على قناة أون تايم سبورت، وهي التي تذيع جميع مباريات الفراعنة الودية وفي تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - ليبيريا الخميس 30 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS ستاد برج العرب

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيريا

أعلن مدرب منتخب مصر الجديد كارلوس كيروش عن قائمة مباراة ليبيريا الودية، والتي ضمت 24 لاعبًا كلهم من الدوري المصري واستثنى منها المحترفين في الخارج.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد عبد الشافي - أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق

طارق حامد - عمرو السولية

رمضان صبحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى فتحي

محمد شريف