موعد مباراة مصر وكينيا في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة أمام كينيا في الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباراة؟

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة هامة للغاية، عندما يحل ضيفًا على نظيره الكيني لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.

الفراعنة تمكنوا من الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا في التوقف الدولي الماضي، ليصعد إلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط متفوقًا على جزر القمر بفارق الأهداف

المنتخب الكيني بعد أن هُزم ذهابًا وإيابًا على يد جزر القمر بات لا يمتلك سوء الفوز على مصر للعودة إلى المنافسة والحفاظ على آماله الضعيفة في بلوغ البطولة المقرر لها في الكاميرون.

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تحتل كينيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتأتي توجو في المركز الرابع بنقطة، الفوز المصري على مضيفهم سيضمن لهم بصورة رسمية التواجد في الكاميرون في يناير 2022.

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في هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباراة مصر وكينيا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة مصر وكينيا؟

موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب كينيا هو الإثنين 22 مارس 2021، الموافق 9 شعبان 1442 هجريًا.

لم يُحدد ملعب المباراة بعد، مع أغلب الظن أنه سيكون أحد ملاعب العاصمة نيروبي، كما لم يتم تحديد موعد انطلاق صافرة المباراة بعد.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكينيا؟

تبث مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس بصورة حصرية، وقد خصصت القناة القطرية القناة رقم 7 لنقل مباريات هذه المنافسة..

أما إذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث الكتابي المباشر المقدم من موقع جول والذي يبدأ قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.