موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد جنوب أفريقيا، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب جنوب أفريقيا في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

أبانوب صفوت

يستعد المنتخب المصري الأولمبي لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي وذلك في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاماً، حيث سيقام اللقاء المرتقب يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر 2019 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1441 هجرياً.

تمكن منتخب الفراعنة من التأهل إلى هذا الدور عقب أن حصد العلامة الكاملة وتصدر بها المجموعة الأولى عن جدارة واستحقاق حيث تمكن في الجولة من التغلب على مالي بهدف نظيف، قبل أن يحقق عودة رائعة أمام غانا في الثواني الأخيرة ويقلب الطاولة عقب تأخره بهدفين لهدف لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الأخر استطاع منتخب جنوب أفريقيا من التأهل إلى نصف النهائي بعد أن حل ثانياً في المجموعة الثانية بعد أن جمع 5 نقاط من الفوز في مباراة واحدة على حساب ساحل العاج بهدف نظيف والتعادل مع كلا من زامبيا ونيجيريا سلبياً بدون أهداف، وهو ما يجعله صاحب الدفاع الأقوى في المسابقة حتى الآن.

يحتاج منتخب مصر للفوز على جنوب أفريقيا والتأهل إلى النهائي من أجل الصعود مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو ولكن حتى في حال خسارته ستكون هناك أمامه فرصة ولكن بشرط الفوز بالمركز الثالث الذي سيمكنه من ملاقاة إحدى المنتخبات الأسيوية في مباراة الملحق.

جدول مباريات أمم أفريقيا تحت 23 ، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

موعد مباراة مصر الأولمبي ضد جنوب أفريقيا والقنوات الناقلة

سعد الشهري يكشف الخطر الذي يُهدد تواجد السعودية في أولمبياد طوكيو

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مصر الأولمبي - جنوب أفريقيا الأولمبي استاد القاهرة الدولي الثلاثاء 19 نوفمبر 2019،

22 ربيع الأول 1441،

20:00 مصر ، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 10

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر

لن يعاني منتخب مصر من أي غيابات عن التشكيل الأساسي الذي بدأ به مباريات المجموعات، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب شوقي غريب بالقوة الضاربة سعياً لتحقيق الفوز والتأهل مباشرةً إلى أولمبياد طوكيو الذي سيقام في صيف 2020.

من المتوقع أن يكون التشكيل عبارة عن محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي أحمد رمضان، محمد عبد السلام وأسامة طعيمة وفي الوسط سيتواجد أحمد فتوح على الطرف الأيسر وكريم العراقي على الجهة اليمنى، والثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق كإرتكاز، وفي المقدمة الثلاثي المتألق رمضان صبحي يساراً، صلاح محسن يميناً ومصطفى محمد كرأس حربة.

التشكيل | 3-4-3