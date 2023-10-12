تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد الجزائر في معسكر أكتوبر الودي 2023 والقنوات الناقلة

سجل حمدي فتحي هدفًا متأخرًا منح منتخب مصر الفوز على زامبيا في المباراة الودية التي جرت على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، لكن هناك مباراة ودية لاحقة مهمة تنتظر الفراعنة.

تلك هي المباراة التي تجمع الفريق المصري بشقيقه الجزائري، والتي تقام على ملعب هزاع بن زايد أيضًا في الإمارات العربية المتحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر والجزائر الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

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ما هو موعد مباراة مصر والجزائر الودية 2023؟

موعد مباراة مصر والجزائر الودية هو يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 على ملعب هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساء بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية 2023؟

تذاع مباراة مصر والجزائر الودية عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - الجزائر الإثنين 16 أكتوبر 2023

19:00 مصر والسعودية

17:00 الجزائر أون تايم سبورتس

أبو ظبي الرياضية هزاع بن زايد

التشكيل المتوقع لمصر

من المتوقع أن يدخل المدرب روي فيتوريا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

محمد الشناوي

عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي

حمدي فتحي - مروان عطية - أحمد مصطفى زيزو

عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح

التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يدخل المدرب جمال بلماضي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

مضطفى زغبة

رامي بن سبعيني - محمد أمين توجاي - عيسى ماندي - يوسف عطال

آدم زرقان - حسام عوار - فارس شعيبي

محمد أمين عمورة - رياض محرز - إسلام سليماني