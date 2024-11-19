موعد مباراة مصر القادمة في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة...

تستعد المنتخبات الإفريقية للعودة إلى خوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 والمقرر إقامتها في كندا وأمريكا والمكسيك، ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراته أمام إثيوبيا في الجولة الخامسة.

الفراعنة نجحوا في التأهل للبطولة المحببة لهم وهي كأس أمم إفريقيا، ويريدون المضي قدمًا في خطوة جديدة مع العميد حسام حسن وهي التأهل إلى المونديال.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر ضد إثيوبيا في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة إثيوبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 ؟

موعد إثيوبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2026، هو أحد أيام 17-18-19 مارس 2025 على ملعب أديس أبابا في الأغلب.

ما القنوات الناقلة ل مباراة إثيوبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2026

تذاع مباريات إثيوبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة إثيوبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2026 على شاشتها.

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