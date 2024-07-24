موعد مباراة مصر القادمة في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة...

يستعد المنتخب المصري، لاستكمال مشواره في بطولة أولمبياد 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس، بمواجهة أوزبكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويشارك الفراعنة في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة كل من إسبانيا، أوزبكستان، بالإضافة إلى منتخب الدومينكان.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024 ؟

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024، هو يوم السبت 27 يوليو 2024 على ملعب لا بوجوار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024؟

تذاع مباريات أولمبياد 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة مصر وأوزبكستان على شاشتها.

وسوف يتم إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD بتعليق علي محمد علي.

شاهد البث المباشر لمباراة مصر وأوزبكستان في أولمبياد باريس 2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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