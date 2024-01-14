موعد مباراة مصر القادمة ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد منتخب مصر، لخوض مباراة قوية وهامة أمام نظيره غانا، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويشارك المنتخب المصري، في المجموعة الثانية من البطولة، برفقة كل من غانا، كاب فيردي، بالإضافة إلى منتخب موزمبيق.

وسقط الفراعنة في فخ التعادل بالجولة الأولى، امام موزمبيق بهدفين لكل فريق، وستسعى كتيبة المدرب روي فيتوريا، للخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل إلى الدور القادم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة مصر وغانا، ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وغانا، في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023، هو الخميس 18 يناير 2024.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا على قنوات beIN Sports HD Max التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - غانا الخميس 18 يناير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Max فيليكس هوفويت بوانيي

تشكيل مصر المتوقع ضد غانا في كأس أمم إفريقيا 2023:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

محمد حمدي - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمد هاني

مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور

محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح