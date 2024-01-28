موعد مباراة مصر القادمة بعد الخروج من كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مصر القادمة ضد بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

بعد خروج منتخب مصر من كأس أمم إفريقيا 2023، من دور الـ 16 بركلات الترجيح، يعود الفراعنة إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2026 من جديد.

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز مقنع على جيبوتي بسداسية نظيفة، ثم فاز على سيراليون بهدفين دون رد، والآن يضرب موعدًا مع بوركينا فاسو.

ويدخل الفراعنة اللقاء، بهدف مواصلة للانتصارات للاقتراب أكثر من التأهل إلى المونديال القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مصر القادمة أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026؟

حصلت شبكة "SSC" الرياضية السعودية على حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة إفريقيا، ومن المرجح أيضًا أن تنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة بصفتها حاصلة على حقوق بث مباريات منتخب مصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب بوركينا فاسو - مصر الأربعاء 5 يونيو 2024،

16:00 مصر، 17:00 السعودية SSC

أون تايم سبورتس القاهرة الدولي

كيف تشاهد مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها تطبيق شاهد.