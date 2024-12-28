تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الجولة الـ 19 الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب أولد ترافورد، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر يونايتد، ونيوكاسل، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويدخل مانشستر يونايتد، المباراة بهدف مصالحة جماهيره عقب الخسارة في آخر مباراتين، وسيطمح إلى العودة لطريق الانتصارات مرة أخرى، لتحسين وضع الفريق في ترتيب البريميرليج.

على الجانب الآخر يسعى نيوكاسل، لمواصلة نتائجه الجيدة في الفترة الأخيرة للاقتراب خطوة جديدة نحو المربع الذهبي.

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ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الخامس برصيد 29 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نوتينجهام صاحب المركز الرابع.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هوالإثنين 30 ديسمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب التعليق مانشستر يونايتد - نيوكاسل الإثنين 30 ديسمبر 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV أولد ترافورد حفيظ دراجي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2024-2025: