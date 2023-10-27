موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر الجمهور الإنجليزي قمة جديدة وديربي مانشستر بين كتيبة اليونايتد والسيتي على ملعب الأول "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريمييرليج.

مانشستر يونايتد بدأ مؤخرًا في العودة لسلسلة الانتصارات، كما تلقى دفعة معنوية قوية حينما حقق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا على حساب كوبنهاجن بهدف دون رد.

ولم يحقق الشياطين الحمر نتائج إيجابية في المواجهات الكبيرة، إذ خسر من توتنهام وآرسنال على مستوى الدوري، كما تعرض لهزيمة من بايرن ميونخ.

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أما مانشستر سيتي، فرغم تراجع مستوى الفريق عن الموسم الماضي لكنّه لا يزال في الطليعة ولم يخسر سوى أمام آرسنال وولفرهامبتون.

أصحاب الأرض في المركز الثامن برصيد 15 نقطة بينما يمتلك الضيوف 21 نقطة في المركز الثاني.

الآن سنتعرف سويًا على موعد الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟ عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" كتابيًا للمباراة، أو المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة المشاهدة عبر الإنترنت الملعب مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي الأحد 29 أكتوبر 2023

18:30 السعودية، 17:30 مصر beIN Sports HD 1 TOD أولد ترافورد

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 187 مناسبة، فاز مانشستر يونايتد في 77 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 57 مناسبة وتعادلا في 53 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولات عدد المباريات فوز مانشستر يونايتد فوز مانشستر سيتي التعادل الدوري الإنجليزي 168 66 50 52 كأس الاتحاد الإنجليزي 10 6 4 0 كأس الرابطة الإنجليزية 7 3 3 1 الدرع الخيرية 2 2 0 0 الإجمالي 187 77 57 53

ما هي إصابات وغيابات مانشستر يونايتد قبل الديربي ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن مانشستر يونايتد في الديربي المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعب الإصابة موعد العودة تايرل مالاتسيا غير معروفة غير محدد أماد ديالو الركبة غير محدد كوبي ماينو الكاحل غير محدد لوك شاو إصابة عضلية غير محدد آرون وان بيساكا اوتار الركبة غير محدد ليساندرو مارتينيز القدم غير محدد جادون سانشو إيقاف غير محدد

ما هي إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل الديربي ومتى تعود؟

لا يمتلك مانشستر سيتي إصابات كثيرة قبل الديربي، ويعد كيفين دي بروينه فقط الاسم الأبرز.

اللاعب الإصابة موعد العودة كيفين دي بروينه تمزق جزئي في العضلات غير محدد زاك ستيفن عملية جراحية بالركبة غير محدد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع للديربي

من المتوقع أن يدخل المدرب تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-3-3

أندريه أونانا

ديوجو دالوت - رافائيل فاران - هاري ماجواير - سيرجو ريجيلون

كاسيميرو - إريكسن - برونو فيرنانديش

أنطوني - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للديربي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-2-3-1

إيدرسون

جوسكو جفارديول - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر

رودري - ماتيو كوفاشيتش

دوكو - جوليان ألفاريز - بيرناردو سيلفا

إرلينج هالاند