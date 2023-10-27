موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

مصعب صلاح
Bruno Fernandes Erling Haaland Man Utd Man CityGetty/GOAL
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تعرف على موعد المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ينتظر الجمهور الإنجليزي قمة جديدة وديربي مانشستر بين كتيبة اليونايتد والسيتي على ملعب الأول "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة العاشرة من البريمييرليج.

مانشستر يونايتد بدأ مؤخرًا في العودة لسلسلة الانتصارات، كما تلقى دفعة معنوية قوية حينما حقق أول فوز له في دوري أبطال أوروبا على حساب كوبنهاجن بهدف دون رد.

ولم يحقق الشياطين الحمر نتائج إيجابية في المواجهات الكبيرة، إذ خسر من توتنهام وآرسنال على مستوى الدوري، كما تعرض لهزيمة من بايرن ميونخ.

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أما مانشستر سيتي، فرغم تراجع مستوى الفريق عن الموسم الماضي لكنّه لا يزال في الطليعة ولم يخسر سوى أمام آرسنال وولفرهامبتون.

أصحاب الأرض في المركز الثامن برصيد 15 نقطة بينما يمتلك الضيوف 21 نقطة في المركز الثاني.

الآن سنتعرف سويًا على موعد الديربي بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وأكثر من ذلك.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في الديربي بالدوري الإنجليزي 2023-2024؟ عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" كتابيًا للمباراة، أو المشاهدة عبر تطبيق TOD.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعب
مانشستر يونايتد - مانشستر سيتيالأحد 29 أكتوبر 2023
18:30 السعودية، 17:30 مصر		beIN Sports HD 1TODأولد ترافورد

ما هو تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في المسابقات الرسمية؟

بشكل عام، خاض كل من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 187 مناسبة، فاز مانشستر يونايتد في 77 مناسبة، وفاز مانشستر سيتي في 57 مناسبة وتعادلا في 53 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، على الصعيد الرسمي وحتى آخر مباراة جرت بينهما.

البطولاتعدد المبارياتفوز مانشستر يونايتدفوز مانشستر سيتيالتعادل
الدوري الإنجليزي168665052
كأس الاتحاد الإنجليزي10640
كأس الرابطة الإنجليزية7331
الدرع الخيرية2200
الإجمالي187775753

ما هي إصابات وغيابات مانشستر يونايتد قبل الديربي ومتى تعود؟

ترسانة مدججة باللاعبين تغيب عن مانشستر يونايتد في الديربي المقبل، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
تايرل مالاتسياغير معروفةغير محدد
أماد ديالوالركبةغير محدد
كوبي ماينوالكاحلغير محدد
لوك شاوإصابة عضليةغير محدد
آرون وان بيساكااوتار الركبةغير محدد
ليساندرو مارتينيزالقدمغير محدد
جادون سانشوإيقافغير محدد

ما هي إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل الديربي ومتى تعود؟

لا يمتلك مانشستر سيتي إصابات كثيرة قبل الديربي، ويعد كيفين دي بروينه فقط الاسم الأبرز.

اللاعبالإصابةموعد العودة
كيفين دي بروينهتمزق جزئي في العضلاتغير محدد
زاك ستيفنعملية جراحية بالركبةغير محدد

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع للديربي

من المتوقع أن يدخل المدرب تين هاج المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل 4-3-3
أندريه أونانا
ديوجو دالوت - رافائيل فاران - هاري ماجواير - سيرجو ريجيلون
كاسيميرو - إريكسن - برونو فيرنانديش
أنطوني - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع للديربي

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-2-3-1

إيدرسون
جوسكو جفارديول - جون ستونز - روبن دياز - كايل ووكر
رودري - ماتيو كوفاشيتش
دوكو - جوليان ألفاريز - بيرناردو سيلفا
إرلينج هالاند

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