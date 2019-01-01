موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، والتي ستكون ضد وست هام في ملعب لندن الأوليمبي

أحمد رضوان | تويتر

يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على وست هام على ملعب لندن الأوليمبي يوم الأحد القادم 22 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 23 محرم 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيدخل الشياطين الحمر المباراة وهم منتشون بتحقيق فوزهم الثاني في البريميرليج هذا الموسم، وذلك على العنيد ليستر سيتي المدجج بالنجوم على غرار فاردي، ليصلوا بذلك إلى النقطة الثامنة التي وضعتهم في المركز الرابع على حساب الثعالب، الذين تراجعوا للمركز الخامس بفارق الأهداف بعد الخسارة من أبناء سولشار.

مانشستر يونايتد يصحح أوضاعه بانتصار على ليستر سيتي

لم يخض وست هام مباراته في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي حتى الآن، والمقرر لها الإثنين القادم، وسيكون منافسه فيها أستون فيلا الصاعد حديثًا والذي يلعب له النجمين المصريين أحمد المحمدي ومحمود تريزيجه، والذي لن يشارك في المباراة بسبب تعرضه للإيقاف بعد أن نال البطاقة الحمراء في المباراة الأخيرة لفريقه ضد نورويتش سيتي.

راشفورد: سعيد بالفوز وبتسجيل هدف المباراة الوحيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد ووست هام والقنوات الناقلة