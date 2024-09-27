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أحمد مجدي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل توتنهام، ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها ملعب أولد ترافورد.

مانشستر يونايتد، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يحتل به المركز الحادي عشر.

بينما يحتل توتنهام المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد بالذات، ولكل منهما 7 نقاط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

TOD EPL 2024TOD

المباراة التالية

ما موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 29 سبتمبر 2024، على ملعب أولد ترافورد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعبالمعلق
مانشستر يونايتد - توتنهامالأحد 29 سبتمبر 2024،
18:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1TOD TVأولد ترافوردحفيظ دراجي

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-2-3-1
حراسة المرمىأندريه أونانا
خط الدفاعديوجو دالوت - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي
خط الوسطمانويل أوجارتي - كوبي ماينو
خط الهجومماركوس راشفورد - برونو فيرنانديش - أماد ديالو - يوشوا زيركسي
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