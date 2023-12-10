موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره بايرن ميونخ، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للشياطين الحمر، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

مانشستر يعاني بشكل كبير هذا الموسم، وبعد مرور خمس جولات، لم يحقق الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وتعادل مع ثلاث هزائم، ويدخل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، للحفاظ على آماله في الوصول إلى دور الـ 16 من البطولة.

ويحتاج مانشستر يونايتد، إلى الفوز مع تعادل كوبنهاجن وجلطة سراي لضمان الوصول إلى دور الـ 16.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما هو موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الجولة السادسة لمباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الثلاثاء 12 ديسمبر على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ عبر إحدى قنواتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر يونايتد - بايرن ميونخ الثلاثاء 12 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 أولد ترافورد

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد:

التشكيل: 4-3-1-2

أندري أونانا

لوك شاو - هاري ماجواير - رافييل فاران - وان بيساكا

سكوت ماكتومناي - سفيان أمرابط

راشفورد - برونو فيرنانديز - أنتوني

هويلوند

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

مانويل نوير

رافاييل جوريرو - كيم مين جاي - أوبامياكانو - كونراد لايمر

ليون جوريتسكا - جوشوا كيميتش - توماس مولر

جمال موسيالا - هاري كين - ليروي ساني