موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ما هي القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع؟

يتهيأ ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة الديربي في الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف مانشستر يونايتد جاره وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي، وذلك يوم الأحد ٨ مارس 2020، الموافق ١٤ رجب 1441 هجريًا.

مانشستر يونايتد يظهر بشكل جيد خلال الأسابيع الأخيرة من خلال تأهله في الدوري الأوروبي إلى دور الستة عشر حيثُ سيقابل فريق لينتس، بالإضافة إلى فوزه في كأس الإتحاد الإنجليزي أمام ديربي كاونتي بنتيجة 3\0.

في المقابل مانشستر سيتي يعيش حالة جيدة للغاية بعد الأداء والنتيجة التي قدمهما أمام ريال مدريد في ذهاب دوري أبطال أوروبا حيثُ فاز في البرنابيو بنتيجة 2\0، ثم الفوز على أستون فيلا في نهائي كأس الرابطة ليحافظ عليه للموسم الثاني على التوالي

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موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي أولد ترافولد الأحد 8مارس 2020،

14رجب 1441،

18:30 بتوقيت مصر،19:30 بتوقيت السعودية beIN SPORTS HD 2

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

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من المقرر أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وهي 4/2/3/1، بتواجد دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير وبجوارهما على اليمين بيساكا وفي اليسار لوك شاو، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، وفي المقدمة الثلاثي جيمس، مارسيال وراشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني وإيميريك لابورت لعدم اكتمال شفائهم.

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية

التشكيل | 4-3-3