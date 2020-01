موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يتهيأ ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة المسمى حاليًا باسم كابيتال وان، حيث يستضيف مانشستر يونايتد جاره وحامل اللقب فريق مانشستر سيتي، وذلك يوم الثلاثاء 7 يناير 2020 ميلاديًا، الموافق 12 جمادي الأول 1441 هجريًا، في ديربي مثير ومنتظر لمحبي الكرة الإنجليزية.

كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي ومن قبله كان قد تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور الـ16 عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من كرة حرة مباشرة، أطلقت للعنان المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو.

في المقابل، تواجد مانشستر سيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقبلها كان قد حقق الفوز على ساوثامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما هي عادة الفريق الذي يحظى بقرعة سهلة مقارنًة بغيره في مباريات الكؤوس المحلية.

الآن نتعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل المتوقع..

نجم مانشستر يونايتد الشاب متفائل بتحقيق البطولات

سيتواصل غياب كل من ماكتوميناي وبول بوجبا عن مانشستر يونايتد للإصابة، عدا ذلك لن يفتقد الشياطين الحُمر لأي لاعب في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي، والتي يسعى العملاق الإنجليزي من خلالها للعودة للألقاب مرة أخرى.

من المقرر أن يلعب النرويجي سولشار بالأسلوب الذي اعتاد عليه هذا الموسم وهي 4/2/3/1، بتواجد دي خيا في حراسة المرمى، وفي عمق الدفاع كلا من ليندلوف وماجواير وبجوارهما على اليمين بيساكا وفي اليسار لوك شاو، في وسط الملعب سيشارك فريد بجانب ماتيتش، وفي المقدمة الثلاثي جيمس، مارسيال وراشفورد.

التشكيل | 4-2-3-1

ديفيد دي خيا

لوك شاو - فيكتور ليندلوف - هاري ماجواير - آرون بيساكا

نيمانيا ماتيتش - فريد

ماركوس راشفورد - خوان ماتا - دانييل جيمس

أنتوني مارسيال

سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني وإيميريك لابورت للإصابة، على الرغم أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الكاملة هذا الأسبوع، ولكنه لن يشارك في أي لقاء حتى تكتمل لياقته البدنية.

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية، بعد أن قام المدرب الإسباني بمنح الفرصة للبدلاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ضد بورت فالي .

PEP 💬 We are in the next round of the #FACup after an incredible amount of games. We played seriously. First half we struggled a bit but second half was better. I think in general the team was OK.



🔵 4-1 🔶 #ManCity pic.twitter.com/pQefpmlH4a