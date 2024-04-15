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MP_vinicius_real madrid vs haaland_manchester city(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب الاتحاد، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر سيتي، وريال مدريد، ضمن إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة لا تحمل القسمة على اثنين، إذ سيعمل كل فريق على تحقيق الفوز في اللقاء، لضمان الوصول إلى نصف النهائي بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حفيظ دراجي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر سيتي - ريال مدريدالأربعاء 17 أبريل 2024،
21:00 مصر، 22:00 السعودية		beIN Sports HD 1الاتحاد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

أندريه لونين

خط الدفاعفيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال
خط الوسطإدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
خط الهجومجود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

إيدرسون

خط الدفاعمانويل أكانجي - جون ستونز - روبن دياش - جفارديول
خط الوسطرودري - كيفن دي بروينه - ماتيو كوفاتشيتش
خط الهجومبرناردو سيلفا - فيل فودين - إرلينج هالاند

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