موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب الاتحاد، مباراة هامة وقوية تجمع بين مانشستر سيتي، وريال مدريد، ضمن إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

مباراة لا تحمل القسمة على اثنين، إذ سيعمل كل فريق على تحقيق الفوز في اللقاء، لضمان الوصول إلى نصف النهائي بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة بتعليق حفيظ دراجي.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مانشستر سيتي - ريال مدريد الأربعاء 17 أبريل 2024،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 الاتحاد

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى أندريه لونين خط الدفاع فيرلاند ميندي - ناتشو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال خط الوسط إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي خط الهجوم جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدرريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024: