موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف مانشستر سيتي نظيره توتنهام في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب الاتحاد.

مانشستر سيتي يدخل المباراة بهدف الفوز ولا شيء آخر من أجل العودة للمنافسة على التصدر الذي ابتعد ليفربول في معركته بخمس نقاط كاملة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 23 نوفمبر 2024، على ملعب الاتحاد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب مانشستر سيتي - توتنهام السبت 23 نوفمبر 2024،

20:30 السعودية، 19:30 مصر beIN Sports HD 1 TOD TV الاتحاد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى إيديرسون خط الدفاع يوشكو جفارديول - جون ستونز - مانويل أكانجي - كايل ووكر خط الوسط ماتيو كوفاتشيتش - برناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان خط الهجوم فيل فودين - سافينيو - إرلينج هالاند

تشكيل توتنهام المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025