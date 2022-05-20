موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل نادي أستون فيلا ضيفًا على نادي مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة 38 والأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2021-2022.

يحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، ويحتاج السيتي للفوز أو التعادل للحصول على اللقب.

أما نادي أستون فيلا، فقد ضمن البقاء في الدوري الممتاز، حيث يتواجد في المركز 14 برصيد 45 نقطة، بفارق 10 نقاطٍ كاملة عن مراكز الهبوط.

والآن نتعرف سويًا على موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

ما هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا هو يوم الأحد 22 مايو 2022 على ملعب "الاتحاد".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا؟

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

أما إذا لم تتمكن من متابعة المباراة عبرها، يمكنك متابعة البث المباشر الذي يقدمه موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المواجهة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مانشستر سيتي - أستون فيلا الأحد 22 مايو 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium ستاد الاتحاد

التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي

من المتوقع أن يعتمد المدرب بيب جوارديولا على التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

أولكساندر زينتشينكو - إيميرك لابورت - جون ستونز - جواو كانسيلو

كيفن دي بروينه - رودري - بيرناردو سيلفا

جاك جريليش - جوان جيسوس - رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لنادي أستون فيلا

من المتوقع أن يعتمد المدرب جيرارد على التشكيل التالي..

Steven Gerrard: "We want to put in a performance that makes our supporters proud." 💪



🔜 #MCIAVL pic.twitter.com/LHIEtIBroV — Aston Villa (@AVFCOfficial) May 20, 2022

التشكيل | 4-3-1-2

إيميليانو مارتينيز

لوكاس ديني - تيرون مينجس - كالوم تشامبرز - ماتي كاش

جاكوب رامسي - دوجلاس لويز - جون ماكجين

فيليبي كوتينيو

داني إنجز - أولي واتكينس