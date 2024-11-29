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Manchester City Liverpool EVO MéxicoGetty Images
الدوري الإنجليزي الممتاز
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أنفيلد
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أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته

ليفربولمانشستر سيتيالدوري الإنجليزي الممتازليفربول v مانشستر سيتي

تعرف على موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يترقب جمهور كرة القدم حول العالم القمة الإنجليزية المنتظرة بين ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تقام على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة 13 من البريمييرليج.

ليفربول المتربع على عرش صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، يدخل اللقاء وهدفه الابتعاد أكثر في الصدارة، التي يعد فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا أهم منافس عليها رغم ابتعاد الفارق إلى 8 نقاط.

أما مانشستر سيتي، ملاحق سيتي الأول على الصدارة حاليًا، والذي يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، فعينه على فوز سيجعله يقترب من القمة، وربما يعطيه دفعة قوية لتعديل مشواره المترنح هذا الموسم.

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الآن سنتعرف سويًا على موعد قمة الجولة 13 لموسم 2024-2025 من الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، وكيف تتابعها عبر الإنترنت وكل ما تريد معرفته عن اللقاء.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في قمة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، على ملعب "أنفيلد" في الميرسيسايد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذيع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط قناة BEIN SPORTS القطرية، وبالتأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمشاهدة عبر الإنترنتالملعبالمعلق
ليفربول - مانشستر سيتيالأحد 1 ديسمبر 2024
19:00 السعودية، 18:00 مصر		beIN Sports HD 1TODأنفيلدحفيظ دراجي

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ما هو تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي في البطولات المختلفة؟

بشكل عام، خاض كل من ليفربول ومانشستر سيتي مباريات ضد بعضهما البعض في 225 مناسبة، فاز ليفربول في 108 مناسبات، وفاز مانشستر سيتي في 60 مناسبة وتعادلا في 57 مناسبة.

الجدول التالي يستعرض لكم التاريخ التفصيلي للمواجهات بين الفريقين في كل البطولات، مع اعتبار الدوري الإنجليزي بنسختيه قبل 1992 وبعد أن بات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريمييرليج).

البطولاتعدد المبارياتفوز ليفربولفوز مانشستر سيتيالتعادل
الدوري الإنجليزي171774846
كأس الاتحاد الإنجليزي8422
كأس الرابطة الإنجليزية8332
الدرع الخيرية2110
دوري أبطال أوروبا2200
الدوري الإنجليزي - الدرجة الثانية4301
بطولة لانكشاير10523
بطولة القسم الغربي2200
بطولة القسم الشمالي18864
الإجمالي2251086057

ما إصابات وغيابات ليفربول قبل قمة مانشستر سيتي 2024-2025 ومتى تعود؟

يغيب عدد من اللاعبين عن ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي، نستعرضهم وحالات إصاباتهم في الجدول التالي:-

اللاعبالإصابةموعد العودة
أليسون بيكرعضلة الفخذ الخلفيةبداية ديسمبر
ديوجو جوتاإصابة في الضلوعبداية ديسمبر
كوستاس تسيميكاسالكاحلغير محدد
فيديريكو كييزاإصابة عضليةبداية ديسمبر

ما إصابات وغيابات مانشستر سيتي قبل قمة ليفربول 2024-2025 ومتى تعود؟

تضم قائمة مانشستر سيتي العديد من الغيابات، يعد رودري الاسم الأبرز من بينها.

اللاعبالإصابةموعد العودة
جون ستونزعضلات الوركغير محدد
رودريالرباط الصليبيحتى نهاية الموسم
ماتيو كوفاتشيتشإجهاد عضلي21 ديسمبر 2024
أوسكار بوبكسر في الساقبداية 2025

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكساندر آرنولد
خط الوسطكورتيس جونز - أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرش
خط الهجوملويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىإيديرسون
خط الدفاعيوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر - مانويل أكانجي
خط الوسطإلكاي جوندوجان - كيفين دي بروينه - برناردو سيلفا
خط الهجومجاك جريليش - فيل فودين - إرلينج هالاند
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