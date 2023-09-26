تعرف على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة في سباق الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ستجمع كلًا من ليفربول وليستر سيتي، مع وعود بإثارة كبيرة على ملعب أنفيلد رود معقل الريدز.

المباراة يطمح من خلالها فريق المدرب يورجن كلوب لتحقيق الفوز الذي يواصل بهم الحظوظ في بطولة من البطولات الرسمية الهامة خلال الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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ما هو موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 على ملعب أنفيلد رود.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد مباراة وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ليفربول - ليستر سيتي الأربعاء 27 سبتمبر 2023

21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 أنفيلد رود عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل المدرب يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد

واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي - هارفي غليوت