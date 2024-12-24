تعرف على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من ليفربول وليستر سيتي وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

ليفربول يريد الفوز ولا شيء آخر من أجل مواصلة تصدره لجدول ترتيب الدوري وإبعاد أي منافسة على اللقب، بينما يريد ليستر سيتي التحسين لمركزه وهو الذي يحتل الموقع السابع عشر في لائحة الترتيب.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الخميس 26 ديسمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت التعليق الملعب ليفربول - ليستر سيتي الخميس 26 ديسمبر 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV عامر الخوذيري أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025