موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على وست هام، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب لندن الأولمبي.

ليفربول سيدخل المباراة وعينه على النقاط كاملة، بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام برايتون، لمواصلة ملاحقة تشيلسي على قمة الدوري.

على الجانب الآخر، وست هام هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات والخروج بنتيجة إيجابية، تساعده على البقاء في المربع الذهبي والزحف أكثر نحو القمة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول ووست هام وما هي القنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة ليفربول ووست هام؟

موعد مباراة ليفربول وواتفورد هو الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021، على ملعب لندن الأولمبي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة والنصف بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب وست هام - ليفربول الأحد 7 نوفمبر 2021،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لندن الأولمبي

التشكيل المتوقع لواتفورد

من المتوقع أن يعتمد المدرب ديفيد مويس على التشكيل الآتي:

التشكيل| 4-3-3

لوكاس فابيانسكي

كريسويل – زوما – أوجبونا – بن جونسون

توماس سويشك – ديكلان رايس – سعيد بن رحمة

بابلو فورنالس – ميشيل أنطونيو – جارود بوين

15 games

6 goals

3 assists



🇩🇿🧙‍♂️ @Benrahma2 so far this season... pic.twitter.com/zBcnO7S54E — West Ham United (@WestHam) November 5, 2021

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي: