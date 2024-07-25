تعرف على موعد مباراة ليفربول وريال بيتيس الودية استعدادًا لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد ليفربول، لموسم 2024-2025، بجولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، ستشمل بعض المباريات، وأولها مباراة ريال بيتيس الودية.

وسيخوض الريدز، مباراتهم الأولى تحت قيادة المدرب الجديد آرني سلوت، الذي يخلف يورجن كلوب في تدريب ليفربول.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وريال بيتيس الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

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ما موعد مباراة ليفربول وريال بيتيس الودية 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وريال بيتيس، الاستعدادية لموسم 2024-2025، هو السبت 27 يوليو 2024، على ملعب أكريسور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال بيتيس الودية 2024-2025؟

لم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق بث المباراة الودية بين ليفربول وريال بيتيس، ولكن سيتم نقل اللقاء عبر قناة LFCTV GO.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - ريال بيتيس السبت 27 يوليو 2024،

02:30 مصر والسعودية LFCTV GO أكريسور

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال بيتيس في المباراة الودية 2024-2025: