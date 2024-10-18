موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل تشيلسي، ضيفًا على ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب أنفيلد.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، والبقاء قمة ترتيب الدوري الإنجليزي وهو الذي يملك في رصيده 18 نقطة.

بينما تحتل كتيبة المدرب إنزز ماريسكا، المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة ويريد الاقتراب أكثر من مراكز الصدارة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 20 أكتوبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق tod.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق وولفرهامبتون - ليفربول الأحد 20 أكتوبر 2024،

18:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD أنفيلد عصام الشوالي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى كويمين كيليهر خط الدفاع أندرو روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكسندر أرنولد خط الوسط أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافنبرخ - دومينيك سوبوسلاي خط الهجوم محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز

تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025