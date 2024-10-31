موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف ليفربول نظيره برايتون في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب أنفيلد.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته ومنافسة مانشستر سيتي على قمة ترتيب الدوري بعد التعادل مع ىرسنال في الجولة الماضية.

وتحتل كتيبة المدرب أرني سلوت، المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 2 نوفمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق ليفربول - برايتون السبت 2 نوفمبر 2024،

18:00 السعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 TOD TV أنفيلد محمد بركات

تشكيل ليفربول المتوقع أمام برايتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025