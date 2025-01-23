تعرف على موعد مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ليفربول، نظيره إبسويتش تاون، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2024-2025، وهي المباراة التي تجمع بينهما على ملعب أنفيلد.

يدخل ليفربول، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة طريقه نحو الحصول على لقب البطولة، في ظل تألق الريدز تحت قيادة المدرب أرني سلوت..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم السبت 25 يناير 2025، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وإبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - إبسويتش تاون السبت 25 يناير 2025،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025