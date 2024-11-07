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جدول مباريات الدوري الإسباني 2024-2025
أحمد مجدي

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل أستون فيلا، ضيفًا على ليفربول، في ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ليفربول المباراة وعينه على مواصلة الصدارة التي ينفرد بها برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين وهو فريق مانشستر سيتي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم السبت 9 نوفمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنت
ليفربول - أستون فيلاالسبت 9 نوفمبر 2024
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1أنفيلدTOD

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكويمين كيليهر
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتيه - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطريان جرافينبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوملويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز
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