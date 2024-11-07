تعرف على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل أستون فيلا، ضيفًا على ليفربول، في ملعب أنفيلد ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ليفربول المباراة وعينه على مواصلة الصدارة التي ينفرد بها برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب المنافسين وهو فريق مانشستر سيتي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم السبت 9 نوفمبر 2024، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت ليفربول - أستون فيلا السبت 9 نوفمبر 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 أنفيلد TOD

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2024-2025

من المتوقع أن يبدأ المدرب أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:-