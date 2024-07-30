تعرف على موعد مباراة ليفربول أمام آرسنال الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل ليفربول وآرسنال استعداداتهما للموسم الجديد، ويواصلان مبارياتهما في المعسكر الخارجي بالولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة المدربين أرني سلوت وميكيل أرتيتا.

ومن المنتظر أن يلعب الريدز، أمام الجانرز في ثاني التجارب الودية لكل منهما وذلك ملعب لينكون فاينانشال فيلد، بعدما فاز الجانرز 2-1 على مانشستر يونايتد وتغلب ليفربول 1-0 على ريال بيتيس.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة ليفربول وآرسنال الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ليفربول وآرسنال الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة ليفربول وآرسنال الودية، هو يوم الخميس 1 أغسطس 2024، على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تعلن أي قناة عربية حصولها على حق إذاعة مباراة ليفربول وآرسنال الودية التحضيرية لموسم 2024-2025، فور ورود ذلك سننبئكم به مباشرة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ليفربول - آرسنال الخميس 1 أغسطس 2024،

02:30 مصر والسعودية - لينكون فاينانشال فيلد

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة آرسنال الودية التحضيرية لموسم 2024-2025

التشكيل| 4-4-2 حراسة المرمى كويمين كيليهير خط الدفاع كوستاس تسيميكاس - فان دين بيرخ - جاريل كوانساه - كونور برادلي خط الوسط واتارو إندو - تايلر مورتون - دومينيك سوبوسلاي - هارفي إليوت خط الهجوم محمد صلاح - ديوجو جوتا

تشكيل آرسنال المتوقع لمباراة ليفربول الودية التحضيرية لموسم 2024-2025