موعد مباراة ليفربول وواتفورد في الدوري الإنجليزي 2021-22 والقنوات الناقلة
بعد نهاية التوقف الدولي في شهر أكتوبر، يستعد ليفربول لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة صعبة خارج الديار أمام واتفورد في ملعب فيكارج رود.
المباراة التي تقام لحساب الجولة الثامنة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة خصوصًا وأنها ستكون الأولى لكلاوديو رانييري في قيادة واتفورد والآمال معه لتصحيح المسار.
ليفربول يأتي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة تشيلسي، بعد التعثر بالتعادل أمام مانشستر سيتي الجولة الماضية في أنفيلد.
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أما واتفورد فمع العودة إلى البريميرليج هذا الموسم، كانت البداية متعثرة بجمع 7 نقاط فقط من 7 مباريات، وهو ما أدى إلى الإطاحة بتشيسكو مونيوز وتعيين رانييري خلفًا له.
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب
الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ليفربول وواتفورد وما هي القنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة ليفربول وواتفورد؟
موعد مباراة ليفربول وواتفورد هو السبت الموافق 16 أكتوبر 2021، على ملعب فيكارج رود.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد؟
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.
وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.
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المباراة
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الموعد
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القنوات الناقلة
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الملعب
|واتفورد - ليفربول
|السبت 16 أكتوبر 2021،
13:30 مصر، 14:30 السعودية
|beIN Sports 1 HD Premium
|فيكارج رود
التشكيل المتوقع لواتفورد
من المتوقع أن يعتمد المدرب كلاوديو رانييري على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-2-3-1
بين فوستر
داني روز - فرانشيسكو سييرالتا - ويليام إيكونج - فرانشيسكو فار
موسى سيسوكو - يوراي كوتسكا
إيمانويل دينيس - جواو بيدرو - إسماعيلا سار
جوشوا كينج
التشكيل المتوقع لليفربول
من المتوقع أن يعتمد المدرب يورجن كلوب على التشكيل الآتي:
التشكيل | 4-3-3
أليسون بيكر
أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكساندر آرنولد
نابي كيتا - جوردان هندرسون - كيرتس جونز
ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح