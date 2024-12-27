تعرف على موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

مباراة هامة في الدوري الإنجليزي تجمع كلًا من ليستر سيتي ومانشستر سيتي لحساب الجولة التاسعة عشرة من عمر المسابقة وسط رغبات متباينة بين الطرفين..

مانشستر سيتي يريد الخروج من فخ التعثرات الذي بات ضغطًا كبيرًا على كتيبة المدرب بيب جوارديولا بينما يطمح رجال المدرب رود فان نيستلروي للخروج من تبعات الخسارة بثلاثية من ليفربول في الجولة الماضية.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 29 ديسمبر 2024، على ملعب كينج باور.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب ليستر سيتي - مانشستر سيتي الأحد 29 ديسمبر 2024

16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports HD 1 TOD TV كينج باور

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2024-2025