موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا على لاس بالماس، في ملعب جران كناريا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

يدخل ريال مدريد، المباراة وعينه على تفادي أي تعثر واستمرار حملته في الحفاظ على لقبه بالدوري، بكل قوة بقيادة التدعيمات الجديدة وعلى رأسها النجم كيليان مبابي.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة لاس بالماس وريال مدريد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الخميس 29 أغسطس 2024، على ملعب جران كناريا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لاس بالماس وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة لاس بالماس وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المشاهدة عبر الإنترنت المعلق لاس بالماس - ريال مدريد الخميس 29 أغسطس 2024،

22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 جران كناريا TOD علي محمد علي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني 2024-2025