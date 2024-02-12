موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل بايرن ميونخ، ضيفًا ثقيلًا على حساب لاتسيو الإيطالي، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب الأولمبيكو.

وتأهل بايرن ميونخ، إلى دور الـ 16 بعد تصدره المجموعة الأولى، وسيعمل على مواصلة الانتصارات الأوروبية للاقتراب من تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق البافاري منذ سنوات.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

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ما موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة لاتسيو وبايرن ميونخ عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب لاتسيو - بايرن ميونخ الأربعاء 14 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 الأولمبيكو

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3