موعد مباراة كافاليير وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة كافاليير وإنتر ميامي في إياب دور 16 كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يحلون ضيوفًا على كافاليير ضمن مباريات كأس أبطال الكونكاكاف بعد أن فازوا ذهابًا بهدفين نظيفين على الفريق الجامايكي.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة كافاليير وإنتر ميامي ضمن مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة كافاليير وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة كافاليير وإنتر ميامي في إياب دور 16 كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الجمعة 14 مارس 2025 على ملعب إندبندنس بارك الوطني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كافاليير وإنتر ميامي في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب كافاليير - إنتر ميامي الجمعة 14 مارس 2025

02:00 مصر، 03:00 السعودية يوتيوب ملعب إندبندنس بارك الوطني

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد كافاليير في إياب دور 16 كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-