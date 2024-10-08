تعرف على موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب قطر، نظيره وقيرغيزستان ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

ويحتل العنابي المركز الخامس في المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل وهزيمة ويطمح لتحقيق الانتصار الأول في المرحلة الختامية.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة قطر وقيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 5 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق قطر - قيرغيزستان الخميس 10 أكتوبر 2024

19:00 قطر والسعودية، 20:00 الإمارات الكاس 5

beIN SPORTS HD 1 الثمامة خالد الحدي

أحمد البلوشي

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام قيرغيزستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026