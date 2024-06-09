تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
20221111 Qatar national teamGetty Images
World Cup Qualification AFC
team-logo
team-logo
جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2026
بلال محمد

موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

قطر v الهندWorld Cup Qualification AFCقطرالهند

تعرف على موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب قطر، نظيره الهند ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من المرحلة الثانية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

وبالرغم من تعادل العنابي الأخير، أمام أفغانستان، إلا أن المنتخب القطري ضمن صدارة المجموعة، وسيدخل المباراة والتي تعد تحصيل حاصل، بهدف الاستعداد للاستحقاقات القادمة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة إلا الربع بتوقيت قطر والسعودية، الثامنة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة قطر والهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 1.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
قطر - الهندالثلاثاء 11 يونيو 2024،
18:45 قطر والسعودية، 19:45 الإمارات		الكاس 1
beIN SPORTS HD		جاسم بن حمدخالد الحدي
حسن العيدروس

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام الهند في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىسعد الشيب
خط الدفاعهمام الأمين - عبدالله يوسف - فارس سعيد - محمد عياش
خط الوسطالهاشمي الحسين - جاسم الشرشني - أحمد فتحي
خط الهجوميوسف عبد الرزاق - أحمد الراوي - تميم منصور
إعلان