موعد مباراة قطر القادمة ضد أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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يستقبل ستاد البيت، مباراة هامة للمنتخب القطري، في إطار مشواره لتحقيق لقب كأس آسيا، عندما يلعب في ربع نهائي المسابقة.

ووصل العنابي إلى ربع النهائي، بعدما احتل صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على لبنان، وطاجيكستان، والمنتخب الصيني في الجولة الثالثة، ثم نجح في الفوز على المنتخب الفلسطيني في دور الـ 16 بهدفين لهدف.

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ويضرب منتخب قطر موعدًا هامًا مع نظيره أوزبكستان والذي نجح في الإطاحة بتايلاند.

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وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر ضد أوزبكستان في ربع نهائي من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد مباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة منتخب قطر مع أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023 هو السبت 3 فبراير 2024، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت بتوقيت قطر والسعودية، الخامسة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب قطر في ربع نهائي كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - أوزبكستان السبت 3 فبراير 2024،

18:30 السعودية وقطر، 19:30 الإمارات beIN Asian Cup

SSC (داخل السعودية) استاد البيت

تشكيل قطر المتوقع ضد أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا 2023:

التشكيل| 3-5-2

معتز برشم

بيدرو ميجيل – لوكاس مينديز – المهدي علي

محمد وعد – عبد العزيز حاتم – احمد فتحي – حسن الهيدوس – يوسف عبد الرازق

أكرم عفيف - المعز علي

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