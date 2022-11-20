موعد مباراة قطر القادمة في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل استاد الثمامة، أولى مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للمجموعة الأولى من كأس العالم 2022، والتي تجمع بين قطر والسنغال.

المنتخب القطري، سقط في فخ الهزيمة في المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين لهدف، ويعمل على مصالحة جماهيره بالخروج بنتيجة إيجابية أمام أسود التيرانجا للحفاظ على الحظوظ في التأهل للدور القادم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 على ملعب الثمامة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة قطر والسنغال على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.