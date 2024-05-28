موعد مباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 والقنوات الناقلة

يقدم لكم جول كل المعلومات اللازمة عن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين فيورنتينا وأولمبياكوس، موعد المباراة، النتيجة والقنوات الناقلة

اقتربت اللحظة الحاسمة لمعرفة بطل دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024، بعد الكشف عن طرفي النهائي، والتي سيتنافس عليها فيورنتينا وأولمبياكوس.

وصل الفيولا بعد تصدره للمجموعة السادسة، واستطاع أن يُقصي باقي الفرق في مشواره للنهائي، والتي منها فيكتوريا بلزن، وكلوب بروج، على الجانب الأخر استطاع أولمبياكوس أن يُقصي فنربخشة وأستون فيلا.

وفي السطور التالية من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024، بين فيورنتينا وأولمبياكوس والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة.

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موعد مباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024

من المقرر أن تقام مباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 من لقاء واحد، والتي يستضيفه ملعب آيا صوفيا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة يوم الأربعاء 29 مايو 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024؟

تذاع مباراة فيورنتينا وأولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وبكل تأكيد ستجد المباراة على شاشتها.

ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق محمد بركات.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فيورنتينا - أولمبياكوس الأربعاء 29 مايو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 1 آيا صوفيا

ما سجل الفائزين بدوري المؤتمر الأوروبي عبر التاريخ؟

تُعد هذه النسخة هي الثالثة من البطولة، حيث بدأت بنسخة 2021-2022 والتي فاز بها فريق روما، وفي النسخة الثانية استطاع وست هام أن يُحقق لقب البطولة على حساب فيورنتينا.