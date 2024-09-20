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Juan Foyth Robert Lewandowski Villarreal BarcelonaGetty Images
الدوري الإسباني – لا ليجا
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مصعب صلاح

موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

فياريال v برشلونةفياريالبرشلونةالدوري الإسباني – لا ليجا

كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وفياريال في الجولة السادسة في الدوري الإسباني على ملعب "لا سيراميكا" والقنوات الناقلة ..

يعود برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني حينما يحل ضيفًا على فياريال في ملعب "لا سيراميكا" في الجولة السادسة.

برشلونة انتصر في أول خمس مباريات في الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2017-2018 ليتصدر الترتيب، لكنّه تلقى أول خسارة في الموسم بالهزيمة أمام موناكو في دوري ابطال أوروبا.

ولن تكون المهمة صعبة، إذ بدأ فياريال الموسم بصورة جيدة فتعادل مباراتين وانتصر في 3 خلال أول خمس جولات، كما أنّ ملعب "لا سيراميكا" ليس سهلًا لكتيبة برشلونة والتي انتصرت بصعوبة الموسم الماضي هناك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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المباراة التالية

ما موعد مباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة فياريال وبرشلونة، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو الأحد 22 سبتمبر 2024، على ملعب لا سيراميكا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة فياريال وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة فياريال وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
فياريال - برشلونةالأحد 22 سبتمبر 2024،
19:30 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3TOD TVلا سيراميكا

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال في الدوري الإسباني 2024-2025

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الخطة4-3-3
حراسة المرمىمارك أندريه تيرشتيجن
خط الدفاعجول كوندي، إينيغو مارتينيز، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي
خط الوسطإيريك جارسيا، مارك كاسادو، بيدري
خط الهجومرافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال
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