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أحمد مجدي

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من فرنسا وبلجيكا.

الفريقان احتلا المركز الثاني في مجموعتيهما، لذا التقيا في دور الستة عشر وفقًا لقواعد البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 1 يوليو 2024 على ملعب دوسلدورف أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة فرنسا وبلجيكا في دور الـ 16 من كأس أوروبا 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
فرنسا - بلجيكاالإثنين 1 يوليو 2024
19:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 1دوسلدورف أريناحسن العيدروس

تشكيل فرنسا المتوقع أمام بلجيكا في يورو2024

التشكيل| 4-2-4
حراسة المرمىمايك ماينان
خط الدفاعثيو هيرنانديز - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - جول كوندي
خط الوسطنجولو كانتي - أدريان رابيو
خط الهجومبرادلي باركولا - أنطوان جريزمان - عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي
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