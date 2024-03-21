موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فرنسا الودية امام ألمانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب جروباما، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين فرنسا وألمانيا، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة يورو 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولة التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى مع سويسرا، المجر، واسكتلندا، بينما يلعب المنتخب الفرنسي مع هولندا، النمسا، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة فرنسا ضد ألمانيا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

تقام مباراة فرنسا وألمانيا الودية يوم السبت 23 مارس 2024 على ملعب جروباما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

تذاع مباراة فرنسا وألمانيا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب فرنسا - ألمانيا السبت 23 مارس 2024

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 جروباما

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا أمام ألمانيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى مايك مينيان خط الدفاع ساليبا - إبراهيما كوناتي - كوندي - بافارد خط الوسط كامافينجا - تشاوميني - رابيو خط الهجوم عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - موسى ديابي

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام فرنسا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 3-4-3